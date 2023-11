Riduce in fin di vita ex compagna: arrestato 45enne

Fasano, riduce in fin di vita la ex compagna davanti al figlio: arrestato 45enne

Una donna è stata aggredita in modo violento davanti al figlio dall'ex compagno, che l'ha ridotta in fin di vita.

Una donna è stata aggredita in modo violento davanti al figlio dall'ex compagno, che l'ha ridotta in fin di vita. Per paura della reazione dell'uomo, non ha raccontato ai medici quello che aveva subito.

Una donna è stata aggredita dall’ex compagno davanti al figlio minorenne. Nonostante questo, per paura di ritorsioni da parte dell’uomo, non ha raccontato ai medici dell’ospedale di Fasano ciò che le era successo. Il giorno seguente, per l’aggravarsi delle sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico urgente, che le ha salvato la vita. La nuova aggressione risale al 20 ottobre. Giovedì 2 novembre i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Brindisi nei confronti di un 45enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio della sua ex compagna e delle lesioni personali nei confronti dell’attuale compagno della donna.

Riduce in fin di vita ex compagna: la lite con il nuovo compagno della donna

La sera del 20 ottobre la donna, dopo essersi presentata insieme al figlio minorenne sul luogo di lavoro dell’ex compagno, è stata aggredita. All’aggressione ha assistito un uomo che è intervenuto per aiutare la donna. La sera del 21 ottobre l’indagato ha rintracciato l’attuale compagno della donna e i due hanno litigato per futili motivi, poi lo ha aggredito fisicamente ed è fuggito. Il 45enne è stato arrestato e si trova nel carcere di Brindisi.