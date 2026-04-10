Riecco i Cesaroni, Amendola: ritorno in famiglia dedicato a Fassari

Roma, 10 apr. (askanews) – Fan arrivati anche da fuori Roma per celebrare i Cesaroni, una delle famiglie tv più amate, che a 20 anni dalla prima serie torna in tv, dal 13 aprile in prima serata su Canale 5, con “I Cesaroni – il Ritorno”.Al Teatro Palladium, alla Garbatella, quartiere romano dove è ambientata la serie, a due passi dalla Bottiglieria dei Cesaroni, tanti sono arrivati per vedere una piccola anteprima della settima stagione e incontrare i protagonisti.

Da Claudio Amendola, Giulio Cesaroni, questa volta anche regista, ai suoi figli televisivi Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo; e ancora Elda Alvigini e Ludovico Fremont, da sempre legati alla famiglia, Maurizio Mattioli; accanto alle new entry come Marta Filippi e il piccolo Pietro Serpi, compagna e figlio di Branciamore nella serie, Valentina Bivona, Lucia Ocone, Ricky Memphis.Un ritorno emozionante e in famiglia per Claudio Amendola, secondo cui questa serie si è aggiornata ma è rimasta se stessa, continuando a trattare, ha detto, “argomenti anche scomodi ma sempre con leggerezza e comicità”.”È un po’ ritornare indietro ma con la consapevolezza di aver fatto qualcosa, non voglio dire di moderno, però di oggi, al passo coi tempi, i Cesaroni sono rimasti loro stessi in una società che è un po’ cambiata, in una Roma che è un po’ cambiata, con una tecnologia che ha invaso le nostre case e quindi il monologo iniziale di Mimmo in voice off oggi è un video che Adriano, il piccolo nipote, fa a tutta la famiglia, ci siamo adeguati ai tempi, però diciamo che comunque in casa Cesaroni si parla ancora Cesaroni…”.Maurizio Mattioli: “Questo ritorno è un premio per la gente che ci ha creduto, tutti ci chiedevano quanto tornate…., ma questi Cesaroni che fanno? Quindi è un regalo per la gente e spero che apprezzino, deve piacere a loro”.Una serie anche nel ricordo di Antonello Fassari, storico volto, scomparso un anno fa proprio mentre si preparava il ritorno, ricordato con commozione da tutto il cast.”È tutto dedicato a lui, anche qualcosa dentro la serie” ha detto Amendola.

“Però Antonello c’è, c’è sia nella Fiction che c’è stato pure nella realtà, perché io lo so che c’era, tre o quattro volte stava… Mannaggia a me, mannaggia! Non mi fate piangere oggi che devo ridere. Ha pianto mezza Roma e Italia per Antonello” ha aggiunto.Tra problemi economici per la Bottiglieria, nuove generazioni Cesaroni, questioni di cuore e famiglia allargata, c’è anche la storia di un ragazzo neuro divergente a cui Mimmo farà l’insegnante di sostegno. Tra le guest star di questa stagione anche Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, ma Claudio Amendola già pensa alla stagione 8:”Stiamo scrivendo, poi martedì mattina (dopo la prima serata) ci diranno se sì o no” ha concluso.