“Riempite di gioia chi incontrate”: ecco l’ordinanza di Natale del sindaco di Berceto che poggia su un articolo preciso dello Statuto Comunale

“Riempite di gioia chi incontrate”, non è un consiglio o un meme social, ma una vera ordinanza comunale, l’ordinanza di Natale di Luigi Lucchi, sindaco di Berceto, nell’Appennino Parmense. Il documento, che è un atto amministrativo con pieno valore giuridicoed attuativo, parte da uno spunto di tipo etico e sociale e mette in prima fila la scala valoriale della comunità.

L’ordinanza di Natale del sindaco di Berceto: non è un consiglio, ma un ordine inviato in Prefettura

L’atto è stato inviato, come da prassi, al Prefetto di Parma ed alle forze dell’ordine, perché si tratta di una disposizione da rispettare, non di un invito da seguire. E quell’atto recita: “Guardate tutto il bello che c’è nelle persone. Riempite di gioia tutti quelli che incontrate”.

L’articolo dello statuto comunale che giustifica l’ordinanza di Natale del sindaco di Berceto

Ma qual è lo scalino giuridico su cui fonda un’ordinanza che ingiunge l’esercizio della gioia nei giorni in cui tra l’altro il Covid torna a preoccupare? È l’articolo 3 dello Statuto comunale, che riporta fra le finalità del Comune anche quella di “promozione del progresso civile, economico e sociale della Comunità insediata sul proprio territorio, con lo scopo di favorire il pieno sviluppo della persona umana ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi”.

Basta individualismo e si al “bello delle persone”: ecco l’ordinanza di Natale del sindaco di Berceto Lucchi

E siccome in tema di rapporti sociali per Lucchi si creano “tensioni e litigi inutili dettati da individualismo ed egoismo che danneggiano la piccola comunità del comune di Berceto” alla cosa andava messo rimedio. E ancora: “Questo quando invece occorrerebbe sempre di più guardare il bello delle persone”. E in chiosa: “In vista della volontà del sindaco di riempire di gioia tutti i suoi concittadini in occasione del Santo Natale”.