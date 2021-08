Rientro a scuola e green pass: piattaforma web per le verifiche

Il rientro a scuola è vicino e stanno valutando la creazione di una piattaforma web per le verifiche del Green Pass obbligatorio.

Il rientro a scuola è vicino e stanno valutando la creazione di una piattaforma web per le verifiche del Green Pass obbligatorio. Il ministero dell’Istruzione e quello della Salute sono al lavoro per rendere il controllo più rapido ed efficente.

Scuola e Green pass: la piattaforma per i controlli

Il ministero dell’Istruzione e quello della Salute stanno studiando per rendere più rapido il controllo del Green pass del personale scolastico. Stanno pensando ad una piattaforma dedicata alla quale i presidi avranno accesso e su cui comparirà automaticamente lo stato del green pass dei docenti. Il preside dovrà verificare solo che chi non ha il documento non entri in classe e provveda a fare il tampone. In caso contrario si procede con la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, al quinto giorno.

L’Autorità per la privacy dovrà dare l’ok per questa soluzione, poi bisognerà capire se servirà una legge, un decreto o basterà un provvedimento ministeriale per introdurre questo sistema di monitoraggio.

Scuola e Green pass: la soluzione della piattaforma

La soluzione della piattaforma può garantire il rispetto della privacy in quanto rende visibili solo i dati della validità istantanea del green pass. Non fornirà nessun tipo di altro dato al preside e al datore di lavoro.

“Il green pass è uno strumento prezioso per garantire la sicurezza dei più fragili, sosterremo le scuole nella sua applicazione” ha dichiarato Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ai rappresentanti del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola. “Ci aspettiamo indicazioni puntuali e precise dell’amministrazione, affinché le scuole e i dirigenti scolastici non siano lasciati in balia di incertezze, impensabili su materie delicate” ha spiegato Maddalena Gissi, la segretaria scuola della Cisl.

Scuola e Green pass: le regole per gli asili nido e le scuole materne

Lunedì 30 agosto verrà discusso il protocollo per gli asili nido e le scuole materne. Le regole restano quelle dell’anno scorso. Questo significa che i bambini più piccoli saranno senza mascherina e non vaccinati. La regola fondamentale sarà quella di concentrarsi sul lavoro a piccoli gruppi.