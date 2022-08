Rieti, incidente mortale sulla via Salaria: il conducente di un camion ha perso la vita

Una tragedia è avvenuta lungo la via Salaria nel reatino. Il conducente di un camion è morto dopo essere precipitato dal cavalcavia.

Un drammatico incidente è avvenuto lungo la via Salaria, sulla strada statale 4 nel pomeriggio di lunedì 8 agosto. Il conducente è morto dopo essere caduto dal cavalcavia. Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. Coinvolta anche un’altra persona, quest’ultima – rende noto la testata locale Rieti Life – è rimasta gravemente ferita.

Rieti, incidente sulla via Salaria: la vicenda

La tragedia – si apprende – si è consumata all’altezza del chilometro 41.700 (circa) a Borgo Quinzio, una frazione del comune di Fara Sabina in provincia di Rieti. Le informazioni su cosa possa essere avvenuto in quei momenti sarebbero per il momento poche. Il mezzo pesante guidato dalla vittima sarebbe precipitato dopo aver sfondato le barriere laterali del viadotto, finendo nel tratto di strada sottostante.

L’arrivo dei soccorsi

Nel frattempo sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118. Giunta anche l’eliambulanza al fine di permettere un rapido trasferimento in ospedale. Arrivati inoltre i Carabinieri così come alcune squadre di ANAS operative per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal violento impatto e ripristinare così la viabilità. Una gru infine ha provveduto a spostare il camion precipitato dal cavalcavia.