Rifarsi il naso: le migliori alternative

I correttori nasali che aiutano a correggere il naso, il trucco con la tecnica del contouring sono alcune delle alternative efficaci a rifarsi il naso

Il naso è al centro del viso dando un aspetto proporzionato e simmetrico a tutto il contorno. Può capitare che, a causa di un naso troppo grande o della gobba sul dorso, si vada incontro a dei complessi che rendono la vita più difficile. Moltissimi soggetti decidono di rifarsi il naso, ma sono diverse le alternative alla chirurgia che è bene vagliare per migliorare questo aspetto.

Rifarsi il naso

La rinoplastica è uno degli interventi chirurgici maggiormente richiesti. Rifarsi il naso è una operazione che richiedono moltissimi soggetti, anche giovanissimi, proprio perché non sono soddisfatti di questa parte che vorrebbero diversa in modo da dare al viso un aspetto maggiormente proporzionato e simmetrico.

Un naso troppo grande o eccessivamente largo, ma anche una gobbetta sul dorso, le narici troppo grandi sono uno dei complessi maggiormente difficili da accettare e possono rendere la vita relazionale davvero difficile e complicata, per cui rifarsi il naso è per molti la soluzione più consona in modo da ottenere un aspetto diverso e acquisire maggiore sicurezza in sé stessi.

La rinoplastica è un intervento richiesto che avviene in pochissimo tempo. Questa operazione ha il compito di andare a correggere e rimodellare sia le strutture ossee che cartilaginee in modo da avere un naso che abbia una forma proporzionata e sia in armonia con il resto dei lineamenti del viso. Aiuta a correggere la forma del naso e avviene previo anestesia generale.

Al momento di sottoporsi a questa operazione è molto importante essere certi e sicuri. Non sempre può rivelarsi la scelta migliore dal momento che possono subentrare delle controindicazioni o effetti collaterali che è bene vagliare e valutare. Bisogna conoscere tutti i rischi di questo intervento, compreso anche i costi che sono alquanto esosi.

Rifarsi il naso: alternative

Sono tantissimi i soggetti che ogni anno si sottopongono a interventi di rinoplastica per rifarsi il naso, per provare a smussare le gobbe o ridurre le dimensioni. Non sempre la chirurgia si rivela la soluzione migliore e i soggetti vanno anche incontro a dubbi e perplessità. Per questa ragione, sono diverse le alternative a cui affidarsi per migliorare questa parte di sé.

Negli ultimi anni sul mercato sono stati immessi dei prodotti che possono aiutare a correggere i difetti e le imperfezioni del naso. Si tratta di correttore nasali, ovvero dispositivi che, come dice il nome, hanno proprio il compito di minimizzare questo difetto e il migliore, tra i tanti, è Rhino Correct, molto amato e apprezzato anche dagli stessi esperti.

Tra le altre alternative altrettanto valide ed efficaci si consiglia il make up che imbellisce il volto e minimizza i difetti. La tecnica del contouring da fare anche a casa con gli strumenti del mestiere, quale fondotinta, cipria e correttore sicuramente aiuta a nascondere le imperfezioni e garantire un aspetto più bello e luminoso.

Per modellare il naso e correggerlo, come alternativa, vi è anche la ginnastica facciale, degli esercizi che possono dare un aspetto e forma diversa. Si consigliano anche massaggi quotidiani che possono aiutare a correggere la forma del naso in modo da averlo come si vuole e desidera.

Rifarsi il naso: correttore nasale

Come si è visto, sono varie ed efficaci le alternative da adottare per migliorare l’aspetto del proprio naso. Per ottenere dei miglioramenti senza rifarsi il naso e non incorrere in trattamenti invasivi, la soluzione più adatta è sicuramente Rhino Correct, il dispositivo nasale maggiormente usato al momento che garantisce ottimi risultati e considerato una alternativa alla chirurgia.

Si tratta di un correttore nasale realizzato in silicone da usare soltanto per i difetti più lievi e meno gravi del naso. Raccomandato anche dagli esperti proprio per i risultati sicuri e certi che fornisce. Si applica come una pinza sul naso e aiuta a rimodellarlo e correggerne i difetti. Basta applicarlo anche solo per pochi minuti al giorno per ottenere risultati ottimali che è possibile cominciare a intravedere, a distanza di poco tempo.

L’uso di un correttore nasale come Rhino Correct comporta una serie di vantaggi. Prima di tutto, non ha controindicazioni o effetti collaterali come accade con l’intervento di rinoplastica. Non causa dolore e permette di intervenire in modo graduale sul naso dando una maggiore armonia e simmetria all’intero volto.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, ha un costo contenuto per cui risulta essere accessibile alle tasche di tutti, a differenza dei costi esosi dell’intervento di rinoplastica. Un tutore nasale che comprime la cartilagine in maniera delicata rimodellandola. Si adatta a qualsiasi forma di naso ed è consigliato anche per le pelli più sensibili e delicate. Restringe le narici, elimina e corregge le gobbe sul dorso. Grazie a Rhino Correct, le proporzioni del naso risultano essere più equilibrate e armoniose, oltre che maggiormente simmetriche.

Una formula originale ed esclusiva da ordinare soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto, in quanto non reperibile online o nei negozi. Non appena giunti sul sito bisogna inserire i dati nel form approfittando così della promozione di una confezione di Rhino Correct al costo di 49€ invece di 78. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito o anche i contanti nella formula del contrassegno direttamente al corriere.

