Rifiuti a Roma, Gualtieri: faremo di Ama un'azienda dove non si ruba

Roma, 2 ago. (askanews) – “Ma soprattutto la flotta vecchia era gestita da un sistema di officine oligopolistiche in modo scandaloso. Ora sta indagando la magistratura. L’azienda ha licenziato in tronco il capo e il vice che gestivano la flotta perché non si riparavano adeguatamente i mezzi e si spendeva tantissimo per aggiustare questi mezzi. Questa difficoltà e questa crisi interna ha ulteriormente peggiorato la situazione”: così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite di In Onda su La7.

“Quello che voglio dire è che l’azienda con ancor maggiore determinazione di noi sta lavorando per andare avanti sulla strada di rendere Ama un’azienda normale, un’azienda dove non si ruba, dove non si fanno impicci, dove si è efficienti, dove si comprano i mezzi nuovi e si riparano i mezzi vecchi al prezzo giusto. E noi questa cosa la faremo a qualsiasi costo e usciremo da questa crisi, ne usciremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e dirò venerdì (4 agosto, ndr) le date che prometteremo ai cittadini. C’è un impegno gigantesco per uscire da questa situazione e per fare in modo che non si ripresenti più, quest’azienda non si è mai modernizzata perché ha sempre lavorato sull’emergenza”, ha concluso Gualtieri.