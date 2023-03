Rifiuti: Anas, 'noi parte lesa, piena collaborazione con magistrati'

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - In merito alle indagini sui lavori di prolungamento della Tangenziale di Novara che hanno portato al sequestro del cantiere, Anas, individuata quale parte lesa, "esprime piena fiducia nell'operato della magistratura e sta fornendo tutta la necessaria collaboraz...

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – In merito alle indagini sui lavori di prolungamento della Tangenziale di Novara che hanno portato al sequestro del cantiere, Anas, individuata quale parte lesa, "esprime piena fiducia nell'operato della magistratura e sta fornendo tutta la necessaria collaborazione alle autorità inquirenti, oltre a garantire, su disposizione della stessa magistratura, la custodia giudiziaria delle aree di cantiere". La nota riguarda l'inchiesta della procura di Milano che ha portato a indagare su due società e sette persone per il sospetto, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata.