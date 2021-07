Rifiuti: Costa, 'mozione per commissariare Roma e Regione Lazio'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Domani come Azione presenteremo al Senato una mozione che impegna il Governo ad intervenire con poteri commissariali in sostituzione del Comune e della Regione Lazio per far fronte alla situazione di emergenza rifiuti in cui si trova Roma”.

Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Azione.

"È l’ennesima crisi causata dall’incompetenza amministrativa e gestionale e dal continuo scarico di responsabilità tra Comune e Regione, le cui conseguenze – specifica Costa – si riversano unicamente sui cittadini e sulle attività commerciali, non solo in termini economici, ma anche in termini legati alla salute pubblica. Chiederemo a tutte le forze politiche di sostenere la mozione, perché ad essere in gioco non sono gli interessi dei partiti, ma la sicurezza e la salute dei cittadini romani”, conclude così Costa.