Rifiuti: Grillo, 'basta emergenza continua, Eni approfitti di una grande opportunità' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – "Ci servono nuovi standard di riferimento. Dobbiamo detassare (e di tanto) chi rimette i materiali riciclati nei cicli produttivi, introducendo la tracciatura delle filiere, e dobbiamo invece tassare di più chi utilizza materiali non riciclati. Ci ritroviamo in un mondo capovolto: i prodotti green costano più di quelli super inquinanti", su legge ancora saul blog.

"A fronte di ciò, voglio mandare un messaggio proprio ai vertici di ENI: perché non approfittare di questa grande opportunità, combattendo, insieme alle istituzioni, la battaglia del trattamento della trasformazione dei rifiuti? Perché non cogliere l’occasione di una vera trasformazione, di un vero sviluppo del nostro paese? Perché non utilizzare le vostre doti di know how, di capacità organizzativa, e di potenza finanziaria per restituire al proprio paese l’opportunità di essere leader in un settore così necessario quanto potenzialmente redditizio e all’avanguardia? Non possiamo di nuovo sprecare questo momento con un cambiamento a metà", è la conclusione di Grillo.