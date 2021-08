Rifiuti: Grillo, 'basta emergenza continua, Eni approfitti di una grande opportunità'

Roma, 9 ago (Adnkronos) – "È ormai un fatto accertato che nel nostro Paese ci sia uno stato di continua emergenza nazionale su un tema da sempre mai risolto: i #rifiuti. Un problema di dimensioni colossali che dobbiamo risolvere alla svelta. Ecco la mia".

Lo scrive Beppe Grillo su Twitter rilanciando un post pubblicato sul suo blog.

"Possiamo trasformare una emergenza nazionale in una opportunità", spiega Grillo a proposito di economia circolare. "In Italia si fa ancora troppo ricorso alle discariche e in particolare al Centro-Sud la carenza impiantistica è così marcata che ci impone di trasferire grandi quantità di rifiuti verso altre destinazioni (anche all’estero)", sottolinea tra le altre cose il fondatore del M5s.

"Dobbiamo ora investire nelle nuove infrastrutture indispensabili per la transizione Ecologica. Ad esempio negli impianti di digestione anaerobica con produzione associata di biometano (coerente anche con la transizione energetica), e impianti di selezione e trattamento avanzati di frazioni riciclabili (e.g. carta/cartone, vetro, metalli, legno, plastica, rifiuti elettrici ed elettronici)", propone tra l'altro Grillo.