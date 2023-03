Rifiuti: M5S, 'non problema ma risorsa, governo inverta approccio'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "L'Italia ha giocato d'anticipo in materia di normativa ambientale, tra i primi Paesi al mondo a introdurre quasi 30 anni fa, nel 1998, il concetto di materia prima seconda, e può vantarsi oggi di avere normative e settori industriali all'avanguardia nell'economia circolare. Ma deve mettere a sistema le proprie eccellenze". Così i deputati M5S della Commissione Ambiente Ilaria Fontana, Patty L’Abbate, Daniela Morfino e Agostino Santillo in occasione del Global Recycling Day.

"Soprattutto in questo periodo storico in cui dobbiamo fare i conti con una crisi che è insieme energetica, economica e ambientale, riciclare e reimmettere materie prime seconde nel ciclo di produzione significa risparmiare risorse preziose, abbattere le emissioni di CO2 e ridurre l'entità dell'emergenza rifiuti. Con i decreti end of waste abbiamo fatto un sensibile passo in avanti, ma siamo ancora lontani da una loro attuazione ottimale".

"Pensare ai rifiuti come a un problema e non come a una risorsa è un approccio sbagliato. Invertirlo è una necessità e supportarlo una responsabilità che il Governo dovrebbe assumersi attraverso politiche mirate. I nostri comparti produttivi devono essere messi in condizione di fare dell'economia circolare un vantaggio competitivo".