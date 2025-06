Riflessioni su una tassa turistica per i comuni del lago di Como

Il turismo è senza dubbio una risorsa preziosa per molte località italiane. Ma ti sei mai chiesto cosa accade quando i visitatori non apportano un reale contributo all’economia locale? È proprio questa la questione sollevata dal sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che ha ufficialmente richiesto l’introduzione di una tassa di sbarco per i turisti di giornata.

Un’iniziativa che, a prima vista, potrebbe sembrare una soluzione ragionevole a un problema concreto, ma che merita una riflessione più approfondita.

I dati di crescita raccontano una storia diversa

La proposta di una tassa di cinque euro per i visitatori di giornata si basa su una situazione ben precisa. Recentemente, Varenna, quel pittoresco borgo affacciato sul lago di Como, ha visto un’affluenza straordinaria di turisti. Ma dietro a questo afflusso, si sono manifestate anche delle difficoltà logistiche, in parte aggravate dalla chiusura della linea ferroviaria tra Lecco e Tirano, a causa dei lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questa situazione ha messo in luce un problema ben noto: il turismo mordi e fuggi, dove i visitatori non pernottano e non consumano, ma creano disagi ai residenti e a chi ha scelto di soggiornare. È questo il tipo di turismo che vogliamo?

Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che il bilancio tra attrattività e sostenibilità è sempre delicato. Il turismo, pur portando introiti, può rivelarsi insostenibile senza una pianificazione adeguata. In questo contesto, la tassa proposta potrebbe rivelarsi uno strumento per limitare l’afflusso di turisti occasionali, ma è cruciale analizzare se questa strategia possa effettivamente tradursi in benefici economici concreti per la comunità.

Case study di successi e fallimenti

Guardando ad altre località che hanno introdotto tasse simili, possiamo trarre insegnamenti importanti. Città come Venezia e Firenze hanno visto nella tassa di soggiorno un modo per migliorare i servizi pubblici e tutelare il patrimonio culturale, ma non sono mancate le critiche da parte di commercianti e residenti. Questi esempi evidenziano come una tassa possa portare effetti collaterali, specialmente se non è accompagnata da strategie di marketing e sviluppo locale che promuovano un turismo sostenibile. E tu, che opinione hai su queste scelte?

Ho visto troppe startup fallire per non pormi domande critiche e riflettere sulle conseguenze a lungo termine delle decisioni. La tassa sul turismo a Varenna potrebbe generare entrate, ma se non si integra in una visione più ampia per la comunità, rischia di essere inefficace. È quindi fondamentale considerare come utilizzare queste risorse per migliorare l’esperienza sia dei turisti che dei residenti. Qual è la soluzione migliore per tutti?

Lezioni pratiche per founder e PM

La situazione di Varenna offre spunti interessanti anche per i founder e i product manager. Come in un modello di business, è essenziale analizzare il churn rate e il customer acquisition cost (CAC) del turismo. Se i visitatori di giornata non apportano un reale contributo all’ecosistema economico locale, ci si potrebbe trovare di fronte a un burn rate insostenibile. L’introduzione di una tassa potrebbe ridurre il numero di visitatori, ma è fondamentale che questa decisione sia accompagnata da una strategia di comunicazione efficace e da investimenti in infrastrutture locali. Chi non investe nel futuro, rischia di rimanere indietro.

In definitiva, la sfida consiste nel trovare un equilibrio tra attrazione e sostenibilità. La tassa sul turismo potrebbe rappresentare solo uno strumento. La vera domanda è: come possiamo trasformare i visitatori occasionali in turisti consapevoli e sostenibili che contribuiscono realmente all’economia locale? La risposta potrebbe essere la chiave per il futuro di Varenna e di molte altre località italiane.