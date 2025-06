Riflessioni sul federalismo europeo e la difesa comune

Un'analisi della proposta del Pd per una difesa comune in Europa.

Il dibattito sulla difesa comune europea è tornato a far parlare di sé, specialmente dopo le recenti dichiarazioni di politici come Arturo Scotto del Partito Democratico. La posizione è netta: il Pd si oppone al riarmo voluto da Ursula von der Leyen, proponendo invece un approccio federalista e un piano di difesa comune per l’Europa.

Ma cosa comportano realmente queste scelte nella nostra attuale realtà politica e sociale? È un tema che merita una riflessione profonda.

Smontare l’hype: è davvero il momento del federalismo?

Ci si interroga se l’idea di una difesa comune europea sia praticabile, soprattutto in un contesto geopolitico così complesso. La domanda scomoda è: siamo davvero pronti a mettere da parte le nostre differenze nazionali per una maggiore sicurezza collettiva? Ho visto troppe startup fallire per mancanza di una visione chiara e condivisa, e temo che la stessa sorte possa toccare alla difesa europea se non si stabiliscono obiettivi concreti e misurabili.

I dati di crescita raccontano una storia diversa: sebbene l’Unione Europea abbia aumentato la spesa per la difesa, questo non significa automaticamente coesione tra gli stati membri. Le differenze, sia in termini di capacità militari che di volontà politica, restano enormi. Inoltre, il burn rate delle risorse investite in progetti di difesa comune è spesso elevato, senza garantire risultati tangibili. È un problema che richiede attenzione.

Analisi dei veri numeri di business nella difesa europea

Per capire se una difesa comune possa funzionare, è cruciale analizzare i numeri. Il churn rate dei progetti di difesa precedentemente avviati dall’UE è davvero preoccupante: molti non sono stati portati a termine o hanno subito cambiamenti significativi rispetto agli obiettivi iniziali. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che la mancanza di un product-market fit può portare al fallimento, e la difesa europea non fa eccezione.

La prima lezione è chiara: è fondamentale che gli stati membri raggiungano un consenso sulle priorità di sicurezza. Senza un LTV (Lifetime Value) positivo per gli investimenti in difesa, i progetti rischiano di rimanere solo sulla carta. E la questione del costo di acquisizione (CAC) delle risorse militari deve essere affrontata seriamente, perché investimenti mal pianificati possono portare a risultati disastrosi. Non possiamo permettercelo.

Lezioni pratiche per i leader europei

I leader europei devono trarre insegnamenti dalle esperienze passate e dalla mancanza di coordinamento che ha caratterizzato le iniziative di difesa. È essenziale aprire un dibattito su ruoli e responsabilità di ciascun stato membro. La proposta di un piano per la difesa comune deve essere accompagnata da un’analisi approfondita delle risorse disponibili e delle capacità operative di ogni paese.

Stabilire indicatori chiari di successo è altrettanto cruciale. Solo attraverso una misurazione rigorosa dei risultati potremo capire se il nostro approccio sta funzionando o se è necessario ripensare la strategia. Un approccio federalista deve essere supportato da dati concreti e non da ideologie vuote. È questo il passo necessario per andare avanti.

Takeaway azionabili

In conclusione, il dibattito sulla difesa comune europea deve essere affrontato con pragmatismo. Gli stati membri sono chiamati a collaborare per definire priorità comuni e investire in progetti con un reale potenziale di successo. La trasparenza e la misurazione dei risultati saranno fondamentali per costruire una difesa europea capace di affrontare le sfide del futuro. Solo così potremo evitare che le nostre ambizioni si trasformino in fallimenti clamorosi, come ho visto accadere troppe volte nel mondo delle startup.