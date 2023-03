Flat tax per tutti, Iva azzerata per pane, pasta e latte e scaglioni, riforma del fisco, cosa cambia con la flat tax e cosa non piace a Confindustria

Tutto pronto per la riforma del fisco, ecco cosa cambia con la flat tax ed ecco cosa non piace a Confindustria. Se da un lato infatti l’Esecutivo parla di “futuro” Viale dell’Astronomia non crede alle aliquote rimodulate. Ma procediamo per gradi. In cosa consiste la riforma erariale? Flat tax per tutti; Iva azzerata per pane, pasta e latte. E poi la tanto pubblicizzata riforma dell’Irpef con tre scaglioni invece di quattro e aliquote più basse.

Riforma del fisco, ecco cosa cambia

Sarebbe quindi un fisco che non dà pensieri ai contribuenti nei mesi festivi di agosto e dicembre. La legge delega per la riforma fiscale è squadernata sul tavolo del governo Meloni e il varo in Consiglio dei ministri è previsto per la prossima settimana. Il calendario è masrt con partenza già dal 2023 con un orizzonte di massimo due anni, cioè entro il 2025, per l’attuazione. Il viceministro Leo, ha parlato di “replicare la grande riforma tributaria degli anni Settanta”. Quella “Meloni” è divisa in 4 parti e 21 articoli che toccano l’intero sistema, dai tributi agli accertamenti, dalla riscossione alle sanzioni. Maurizio Leo ci ha lavorato in questi mesi e parla di “un risultato ambizioso, in grado di ripercorrere quanto fatto negli anni ’70, quando si tracciò il fisco del futuro”.

I pareri di Giorgetti, Leo e Bonomi

Secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, “in questo modo si potrà avviare un graduale processo di riduzione del carico fiscale e rendere più appetibile e attrattivo l’investimento nel territorio nazionale”. Ma a a chi non piace? A Confindustria che lo fa sapere per bocca del presidente Carlo Bonomi, che ha detto, anzi, ribadito: “Se si parla solo di rimodulazione di alcune aliquote non è questa la strada“. Ma allora cosa chiede Confindustria? “Una riforma organica, con un fisco di impresa per la crescita”.