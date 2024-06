Riforma della Giustizia, Nordio: certissimo che vinceremmo il referendum

Firenze, 5 giu. (askanews) - "Io spero che arrivi una maggioranza larga perché so che molti che non la pensano con noi su tante altre cose su questo possono concordare con noi. Ma io sono comunque certissimo che, se si andasse a referendum, gli italiani voterebbero a favore perché la situazione a...

Firenze, 5 giu. (askanews) – “Io spero che arrivi una maggioranza larga perché so che molti che non la pensano con noi su tante altre cose su questo possono concordare con noi. Ma io sono comunque certissimo che, se si andasse a referendum, gli italiani voterebbero a favore perché la situazione attuale della giustizia è vista dagli italiani con grande disagio”.

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando della riforma che prevede principalmente la separazione delle carriere dei magistrati, a margine di un incontro organizzato da Fratelli d’Italia a Firenze.

“Questo – ha continuato Nordio – lo testimoniano anche i sondaggi. Quando sono entrato in magistratura la fiducia degli italiani nella magistratura era all’80% e passa. Quando indagavo sulle Brigate Rosse ci consideravano degli eroi, oggi la fiducia è scesa al 40% e certe posizioni, lo dico a cuore aperto, come quella dello sciopero, i cittadini non la capirebbero e la nostra credibilità, parlo come ex magistrato, crollerebbe ancora di più”.