Riforma della giustizia: rischi e conseguenze per i cittadini

La riforma della giustizia proposta in Italia, con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, rappresenta un chiaro segnale di allerta per la democrazia e i diritti dei cittadini. La prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, ha messo in luce i rischi di una simile misura, evidenziando come possa comportare una caduta delle garanzie per i cittadini, già minacciate da un sistema che sembra sempre più distante dalla loro tutela.

I rischi di una separazione culturale

La separazione delle carriere non è solo una questione tecnica, ma un cambiamento culturale profondo. Cassano ha avvertito che l’istituzione di due Csm, legati all’autorità del pubblico ministero, non farebbe altro che rafforzare un potere già significativo. Questo potere incide pesantemente sulla vita delle persone, in particolare quando si tratta di aprire un procedimento penale. Si tratta di una questione delicata, che merita di essere affrontata con la massima cautela.

Nel 1999, il legislatore aveva scelto di garantire che ogni magistrato dovesse prima svolgere il ruolo di giudice, per poi passare a funzioni requirenti. Questa decisione, presa con lungimiranza, mirava a garantire che il sistema giudiziario fosse dotato della massima competenza tecnica e cautela. Ogni procedimento penale avviato è, di per sé, una pena per l’individuo coinvolto, un attacco ai suoi diritti fondamentali e alla sua onorabilità.

Il dialogo come strumento di difesa dei diritti

La presidente Cassano ha sottolineato l’importanza del dialogo tra le diverse forze politiche e professionali. È fondamentale che il Parlamento sia il luogo dove si decide il futuro della giustizia, non solo il corpo professionale. La speranza è che i contributi tecnici possano alimentare un dibattito necessario. Tuttavia, spesso il dialogo è solo una facciata, mentre le decisioni vengono prese in stanze chiuse, lontane dalla vita reale dei cittadini.

Cesare Parodi, presidente dell’Anm, ha chiaramente affermato che questa riforma non danneggia i magistrati, ma i cittadini. La modifica del Csm, che distacca progressivamente il pubblico ministero dalla giurisdizione, avrà conseguenze dirette sulla capacità dei cittadini di vedersi garantiti i propri diritti. Questo aspetto critico non può essere trascurato: chi paga le conseguenze di una riforma che sembra più un attacco all’indipendenza della magistratura che una protezione dei diritti civili?

Conclusioni scomode da riflettere

In conclusione, la riforma della giustizia, così come proposta, non è solo una questione di giustizia penale, ma un attacco diretto ai fondamenti della nostra democrazia. La separazione delle carriere rischia di creare un sistema giuridico meno equo, dove i diritti dei cittadini sono messi in secondo piano rispetto a logiche di potere. Ogni cambiamento che indebolisce l’indipendenza dei magistrati non può essere visto come un progresso, ma come un regresso. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e stimolare un pensiero critico su queste questioni, per garantire che la giustizia resti al servizio dei cittadini e non diventi un mero strumento di potere.