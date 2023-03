Home > Askanews > Riforma pensioni in Francia, la marcia a Rennes: Macron dittatore Riforma pensioni in Francia, la marcia a Rennes: Macron dittatore

Roma, 23 mar. (askanews) – “Macron dittatore. No alla tratta degli anziani” è solo uno dei tanti slogan intonati alla grande manifestazione per le strade di Rennes, in Bretagna, a cui hanno aderito migliaia di lavoratori, studenti, sindacalisti. Hanno mostrato cartelli con scritto “Chi semina disprezzo raccoglie la rivolta” e “49.3 La primavera sarà tesa” in riferimento all’articolo della Costituzione che ha permesso l’approvazione della riforma che innalza da 62 a 64 anni l’età pensionabile senza il voto parlamentare. È il nono giorno di mobilitazioni in Francia contro la riforma del presidente Emmanuel Macron, dopo che quest’ultimo ha promesso in modo provocatorio di attuare comunque il cambiamento nonostante il dissenso e le proteste.

