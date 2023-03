Riforma pensioni in Francia: studenti bloccano scuola a Montreuil

Montreuil (Francia), 27 mar. (askanews) – Ancora proteste in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal governo di Emmanuel Macron. Numerosi studenti sono scesi in strada a Montreuil, vicino a Parigi, e hanno bloccato l’ingresso della scuola secondaria Marcelin Berthelot, mostrando striscioni contro il presidente francese con scritto: “Macron prendi la tua pensione ma non la nostra”.

I sindacati hanno lanciato un appello per una nuova giornata di scioperi e manifestazioni per il 28 marzo; sono attesi tra i 650.000 e i 900.000 manifestanti in tutta la Francia, è il decimo giorno di grandi proteste a livello nazionale.