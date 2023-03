Home > Askanews > Riforma pensioni, le performance delle femministe "Les Rosies" Riforma pensioni, le performance delle femministe "Les Rosies"

Milano, 23 mar. (askanews) – Danza, musica, canzoni famose con testi riadattati per la causa contro la riforma delle pensioni in Francia. Il collettivo femminista “Les Rosies” ha messo in scena diverse coreografie nel corteo parigino contro la riforma delle pensioni, in questo nono giorno di mobilitazione nazionale.

