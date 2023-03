Home > Askanews > Riforma persioni, arresti a Parigi a manifestazioni di protesta Riforma persioni, arresti a Parigi a manifestazioni di protesta

Parigi, 21 mar. (askanews) – Sono circa 200 gli arresti a Parigi, secondo fonti di polizia della capitale francese. Assembramenti spontanei di protesta ovunque in Francia dopo la bocciatura in parlamento delle due mozioni di censura contro il governo per la contestata riforma delle pensioni. A Parigi ma anche a Lione, Marsiglia, Strasburgo, Rennes, Nantes o Bordeaux, nella serata di lunedì centinaia di manifestanti si sono radunati per le strade, dando vita a violenti scontri con la polizia.

