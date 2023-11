Riforme: Alfieri (Pd), 'da destra attacco a Repubblica parlamentare'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Non è una riforma, è un attacco al modello di repubblica parlamentare. Limita fortemente le prerogative del Presidente della Repubblica, figura garante della Costituzione e della coesione nazionale. E indebolisce il ruolo del Parlamento già ridim...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Non è una riforma, è un attacco al modello di repubblica parlamentare. Limita fortemente le prerogative del Presidente della Repubblica, figura garante della Costituzione e della coesione nazionale. E indebolisce il ruolo del Parlamento già ridimensionato dall’abuso della decretazione d’urgenza. La destra la propone ora per togliere l’attenzione da una manovra che non affronta i problemi di lavoratori e famiglie”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd.