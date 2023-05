Riforme, Baldino: M5s ha presentato a Meloni un ventaglio di proposte

Roma, 9 mag. (askanews) – Abbiamo presentato a Giorgia Meloni un ventaglio di proposte, ha detto la deputata del M5s, Vittoria Baldino, dopo il colloquio a Montecitorio con la premier sulle riforme.

“Proposte non per stravolgere la nostra forma di stato e di governo – ha sottolineato – come sembra invece la proposta del premierato, ma per correggere alcune storture e distorsioni che negli anni hanno determinato per esempio l’instabilità dei governi”.

“L’intenzione è dare maggiore stabilità al governo per esempio sul modello della sfiducia costruttiva alla tedesca, dare più centralità al Parlamento che si trova invece esautorato, limitando la decretazione d’urgenza e aumentando la possibilità che i cittadini abbiano voce nei procedimenti legislativi. E altri accorgimenti come norme per limitare i cambi di casacca” ha concluso.