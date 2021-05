Riforme: Base Riformista, 'grande soddisfazione per proposte Letta'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "È dal luglio 2019, dal primo convegno di Montecatini, che Base Riformista sostiene l’assoluta urgenza di schierare il Partito Democratico su un percorso coerente e coraggioso di riforme istituzionali: per modernizzare la nostra democrazia, per difendere le istituzioni dall’offensiva sovranista, per restituire al cittadino elettore il potere di scegliere con chiarezza e trasparenza, per rafforzare il Parlamento".

Così una nota di Base Riformista, l’area politica del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

"È con grande soddisfazione che sosteniamo le proposte venute oggi da Enrico Letta, che vanno esattamente nella direzione da noi auspicata e che contengono proposte elaborate da parlamentari Pd che condividono il percorso di Base Riformista”.