Riforme: Boccia, 'sono solo merce di scambio tra Fdi e Lega'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "La ministra Casellati ha detto che la riforma costituzionale serve a dare governi stabili all’Italia? Non dice la verità. Questa riforma pasticciata mette in discussione alcuni punti fermi della Costituzione, a partire dal ruolo del presidente della Rep...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "La ministra Casellati ha detto che la riforma costituzionale serve a dare governi stabili all’Italia? Non dice la verità. Questa riforma pasticciata mette in discussione alcuni punti fermi della Costituzione, a partire dal ruolo del presidente della Repubblica. Più che riforme queste sono diventate merce di scambio tra FdI e Lega”. Così Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, intervenuto a Radio Giornale Radio.

“Disegno di legge che viene dal confronto con le opposizioni? Non c’è una sola cosa suggerita dalle opposizioni dentro la proposta della ministra Casellati. È un’aberrazione costituzionale che non esiste in nessuna parte del mondo”, ha aggiunto.