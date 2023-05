Home > Askanews > Riforme, Bonelli: ci rifilano nucleare con appoggio del terzo polo Riforme, Bonelli: ci rifilano nucleare con appoggio del terzo polo

Roma, 9 mag. (askanews) – “Oggi, Azione e Italia viva hanno fatto una cosa che è un fatto anche storico; hanno consentito di dare un atto di indirizzo parlamentare alla presidente del Consiglio per riportare il nucleare in Italia, dopo ben due referendum. Questo è anche un modo per non non far capire ai cittadini quello che è successo. Si parla di riforme istituzionali e, nel frattempo, ci rifilano il nucleare grazie anche all’appoggio del terzo polo, è un fatto molto molto grave”. Così il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, parlando ai cronisti a margine dell’incontro a Montecitorio della delegazione di Alleanza Verdi-Sinistra con il Governo nel quadro dei colloqui con le opposizioni promossi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul tema delle riforme istituzionali.

