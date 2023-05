Riforme, Boschi: fondamentale l'elezione diretta del premier

Roma, 9 mag. (askanews) – “Le riforme non servono alla Meloni o alla maggioranza ma servono al Paese. Per noi i due temi fondamentali che devono essere affrontati sono, innanzitutto, l’elezione diretta del presidente del Consiglio, sul modello del sindaco d’Italia, dando scelta e voce ai cittadini; un modo per riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni”. Ma questa riforma “non può essere separata dal superamento del bicameralismo paritario”. Lo ha detto Maria Elena Boschi al termine dell’incontro della delegazione dei centristi con la premier Giorgia Meloni.