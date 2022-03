Riforme: Brescia a Meloni, 'lunare anche parlare di presidenzialismo?'

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "Qualcuno fuori da quest’aula potrebbe dire che alla Camera, all’ora di pranzo, si stanno baloccando sul presidenzialismo, mentre il prezzo della benzina sale e le bollette aumentano". Lo ha detto il presidente della prima commissione Giuseppe Brescia (M5s), in aula in occasione della discussione sulla proposta sul presidenzialismo a prima firma Meloni.

"Nei giorni scorsi, con queste stesse motivazioni, la stessa proponente del testo che stiamo discutendo ha criticato aspramente il dibattito in commissione sulla nuova legge sulla cittadinanza. 'Dalla Luna è tutto', ha detto -ha sottolineato Brescia-. E allora se qualsiasi tema al di fuori delle urgenze può apparire lunare, va detto che è solare che in Parlamento si debba discutere di tutto".

"In questa fase della legislatura, poi, il fattore tempo diventa sempre più decisivo e, anzi, spero che il tempo di questa discussione generale non sia vano, ma possa generare occasioni di cambiamento della Carta con interventi puntuali.

Occasioni che pure in commissione si erano manifestate, ma non sono state poi concretamente perseguite -ha detto tra le altre cose Brescia-. Ogni gruppo avrà nel suo cassetto la propria proposta di legge costituzionale di bandiera. Il rischio è che a furia di sventolarla in solitudine si rimanga con la sola asta in mano".