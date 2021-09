Riforme: Brescia-Baldino, 'sbloccare riforma per referendum propositivo'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Apprezziamo il contagioso entusiasmo per lo strumento del referendum, da sempre sostenuto dal MoVimento 5 Stelle e per questo abbiamo convintamente votato e proposto diverse misure di semplificazione, tra cui la firma digitale". Così i deputati del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, e Vittoria Baldino, capogruppo in commissione.

"A chi come il presidente Parrini e il collega Ceccanti presenta nuove proposte di legge per chiedere un vaglio preventivo della Consulta sulle richieste di referendum, ricordiamo che alla Camera abbiamo già approvato una riforma costituzionale che contiene questa soluzione. Sblocchiamo quel testo che prevede anche l’introduzione del referendum propositivo e un nuovo quorum, più basso. Diamo ai cittadini non solo la possibilità di cancellare norme, ma anche di proporre soluzioni in maniera più compiuta".