Riforme, Calderoli: "No a diritto di veto delle opposizioni"

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui parla delle Riforme e del confronto tra il governo e le opposizioni. L’incontro decisivo si terrà domani, martedì 9 Maggio, a Montecitorio: cresce l’attesa per capire soprattutto cosa sarà del presidenzialismo.

Calderoli sulle Riforme: “Le opposizioni facciano proposte, ma no a diritto di veto”

Domani a Montecitorio la premier Giorgia Meloni incontrerà le forze politiche. Sul tavolo ci sono le Riforme: il nodo principale resta quello legato al presidenzialismo. Roberto Calderoli ha parlato proprio di questo incontro durante un’intervista e ne ha approfittato per lanciare una stilettata alla sinistra: “La sinistra e Conte dovrebbero prendere atto che hanno perso le elezioni. Però, diversamente da quello che è accaduto in passato, quando loro facevano tutto senza coinvolgere le opposizioni, questa volta qualcuno chiede il loro coinvolgimento su riforme che riguardano la vita del Paese e dei cittadini. Se il loro ruolo vuole essere esercitato soltanto come diritto di veto, non ce l’hanno. Io suggerisco loro di fare proposte e correzioni. Se hanno maturato il lutto, bene. Se no, se ne riparla tra 5 anni.”

Presidenzialismo sì o presidenzialismo no? Lo spazio di manovra non è ampio

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ha detto la sua anche sul tema specifico del presidenzialismo, facendo capire che lo spazio di manovra non è poi così ampio per il governo: “Se ci fosse una vera disponibilità dell’opposizione a discutere di riforme, di presidenzialismo, è una possibilità che io stesso sposerei. Ma viste le esperienze del passato, non sono poi così ottimista: nessuna ha mai prodotto risultati. Alla luce delle risposte e che verranno date dall’opposizione, si potrà decidere se c’è uno spazio oppure no.”