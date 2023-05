Riforme, Calenda: autonomie? Lavorare su competenze concorrenti

Roma, 9 mag. (askanews) – “Invece di accelerare sull’autonomia, bisogna fermarsi e capire quali funzioni possono svolgere bene le Regioni e quali altre deve svolgere lo Stato e, soprattutto, il tema delle competenze concorrenti che genera un conflitto continuo, una disefficienza dello Stato. L’autonomia è una riforma, oggi l’Italia è poco efficiente non tanto perché il governo non ha poteri quanto perché non si trasmettono a terra le cose cioè quello che viene deciso e perché; non si trasmettono anche perché c’è un conflitto continuo e costante di competenze e, quindi, se l’obiettivo è quello di migliorare la vita che so… la Sanità per gli italiani bisogna fare un ragionamento su come oggi queste funzioni arrivano agli italiani, se no rimaniamo a fare grandi discussioni su premierato, presidenzialismo ma poi la vita dell’italiano non cambia perché l’efficienza dell’insieme degli enti pubblici rimane un’efficienza scarsissima”.

Così il leader di Azione, Carlo Calenda parlando con i corinisti all’uscita da Montecitorio, dopo l’incontro sulle riforme con la premier Giorgio Meloni.