Riforme: Calenda, 'noi per rafforzare poteri premier, no elezione diretta'

Riforme: Calenda, 'noi per rafforzare poteri premier, no elezione dirett...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La nostra posizione è molto chiara noi siamo per rafforzare i poteri del premier, non siamo per l'elezione diretta del premier perchè squilibra il rapporto con il presidente della Repubblica". Così Carlo Calenda arrivando all'asse...