Riforme: Calenda, 'premierato pericolosissimo, prendiamo modello tedesco'**

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "La riforma istituzionale della Meloni è pericolosissima per il Paese e per la Meloni. Ma se la vuole fare, la facesse". Lo ha detto Carlo Calenda al forum Adnkronos. "I modelli istituzionali non li puoi inventare, li devi prendere da quelli che funzi...