Riforme, Casellati: da Schlein mi aspetto grande apertura

Roma, 7 mar. (askanews) – “Ho finito il primo giro di consultazioni, adesso sto aspettando di poter parlare con la Schlein per capire se il Partito democratico, in tema di riforme, conferma quello che mi è stato detto nel precedente incontro”. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati a margine di un dibattito sulle riforme con il costituzionalista Sabino Cassese organizzato presso la Fondazione Luigi Einaudi.

“Io mi auguro, e davvero faccio un appello a Schlein- ha sottolineato Casellati – , perché in questo suo nuovo percorso come segretario del partito democratico possa avere un rapporto costruttivo in un tema così importante come quello delle riforme che dovrebbe coinvolgere, trattandosi di Costituzione, tutti”.

Casellati ha sottolineato di aspettarsi dalla neo segretaria del Pd “un’apertura: io mi aspetto una grande apertura perché tutti insieme si riesca a trovare un punto di caduta”.