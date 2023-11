Riforme: Casellati, 'in prossimo Cdm Testi unici Ambiente, Disabilità e Protezione civile'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Presenteremo la prossima settimana in Consiglio dei ministri un collegato alla legge di Bilancio che prevede testi unici e codici dell'Ambiente, parte delle materie trattate dal ministero degli Esteri, della Disabilità e il codice della Protezione civile, ma siamo aperti ad aprire altri tavoli qualora i ministeri fossero interessati al lavoro di semplificazione normativa". Lo annunciato il ministro delle Riforme e della Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, chiudendo la seconda giornata del seminario 'La Semplificazione normativa tra presente e futuro'.

"É un lavoro lungo, impegnativo", ma "la semplificazione normativa -a ricordato l'esponente dell'Esecutivo- secondo la Cgia di Mestre porta un risparmio per i cittadini e per le imprese di 230 miliardi circa di euro l'anno. Non è una poca cosa se pensiamo alle nostre finanziarie e quanti benefici questo risparmio potrebbe dare e a chi possono essere attribuiti, penso alle categorie più deboli chiaramente".

"E la Von der Leyen questa mattina sottolineava la stessa cosa, come questo argomento sia al centro dell'attenzione dell'Unione europea e la Von der Leyen aveva dato raccomandazioni e promosso iniziative per la semplificazione soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto della nostra economia. E la Commissione aveva rilevato come la semplificazione avesse portato ad un risparmio nel 2022 di 7 miliardi e mezzo di euro. Quindi -ha concluso Casellati- parliamo di grandi cifre e quindi quando diciamo che la semplificazione normativa è una straordinaria leva di carattere economico non lo diciamo noi, lo dicono i numeri".