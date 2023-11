Riforme: Casellati, 'italiani per elezione diretta premier e Capo Stato'**

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Il governo rischia se un eventuale referendum dovesse affondare il premierato? "E perché mai? Se noi ci rivolgiamo ai cittadini per chiedere il loro parere sulla forma di governo, se diranno di no ci atterremo al loro responso. Non vedo la questione" di ri...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Il governo rischia se un eventuale referendum dovesse affondare il premierato? "E perché mai? Se noi ci rivolgiamo ai cittadini per chiedere il loro parere sulla forma di governo, se diranno di no ci atterremo al loro responso. Non vedo la questione" di rischi per l'esecutivo. "Comunque di recente vari studi e sondaggi ci dicono che i cittadini vogliono l'elezione diretta sia del Presidente della Repubblica che del presidente del Consiglio". Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati ospite di Tg2 Post.