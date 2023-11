Riforme: Casellati, 'no a colpi di maggioranza ma neanche di minoranza'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "L’ascolto sarà sempre il mio metodo di lavoro. Infatti ho ascoltato tutti anche prima di scrivere la riforma. Io sono sempre favorevole al dialogo, ma il confronto vuol dire scambio. Non si può accettare un confronto nel quale per avere l’approvazione della controparte si deve scrivere una riforma sotto dettatura. Se non si può procedere a 'a colpi di maggioranza' non si può farlo neanche 'a colpi di minoranza'. Non va bene. I passi all’indietro li dobbiamo fare tutti per trovare un punto di caduta comune. E il punto di caduta comune lo si può trovare con il dialogo, non con i pregiudizi". Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ospite della trasmissione “Amici e nemici” di Radio 24 condotta da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio.