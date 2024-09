Riforme: Casellati, 'no ritorno a porcellum, cerchiamo sistema elettorale migliore'**

Siracusa, 24 set. (Adnkronos) - "E' un po' che sto guardando alla riforma elettorale per cercare quella migliore per la riforma del premierato. E' chiaro che fare una riforma elettorale non è facilissimo, nel senso che fino ad oggi tutte hanno lasciato molte perplessit&agr...

Siracusa, 24 set. (Adnkronos) – "E' un po' che sto guardando alla riforma elettorale per cercare quella migliore per la riforma del premierato. E' chiaro che fare una riforma elettorale non è facilissimo, nel senso che fino ad oggi tutte hanno lasciato molte perplessità. Stamattina leggevo che io ritornerei al porcellum, no non è così. Io non ho ancora assunto una decisione, anche perché non ho ancora dato avvio alle consultazioni, anche con gli altri partiti, come ho sempre fatto". Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati a margine di un incontro a Siracusa sull'agricoltura, parlando della riforma elettorale.

"Spero questa volta di avere un successo maggiore rispetto al dialogo con le opposizioni. Io ce la metto tutta, come sempre. Il mio approccio è un approccio sempre positivo perché trattandosi di Costituzione e, quindi, di una legge elettorale che deve trovare ovviamente applicazione ci sia quella collaborazione che ha animato i padri costituenti pur in un clima di forti contrapposizioni. Ma lì sono riusciti a sedersi ad un tavolo e a trovare una soluzione, è quello che chiedo continuamente".