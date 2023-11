Riforme: Casellati, 'no scelta politica su avvio al Senato, polemica pretestuosa'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Quella di avviare al Senato l'iter parlamentare della riforma del premierato "non è una scelta politica, non ci sono retroscena. Si è scelto il Senato perché evidentemente meno affollato rispetto alla Camera, mi sembra" una polemica &quo...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Quella di avviare al Senato l'iter parlamentare della riforma del premierato "non è una scelta politica, non ci sono retroscena. Si è scelto il Senato perché evidentemente meno affollato rispetto alla Camera, mi sembra" una polemica "pretestuosa": la Camera e il Senato hanno "identiche funzioni, che differenza c'è? Francamente non lo capisco". "Il dibattito verrà preservato in un ramo e nell'altro" del Parlamento. Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati ospite di Tg2 Post.