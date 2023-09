Riforme: Casellati, 'non a colpi di maggioranza ma sinistra collabori'

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Andare avanti con le modifiche costituzionali a prescindere dall'opposizione? "Non vogliamo farlo a colpi di maggioranza, ma se non vuole esserci collaborazione, sono gli altri che vogliono che vada così". Così la ministra per le Riforme ist...

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Andare avanti con le modifiche costituzionali a prescindere dall'opposizione? "Non vogliamo farlo a colpi di maggioranza, ma se non vuole esserci collaborazione, sono gli altri che vogliono che vada così". Così la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista oggi su La Stampa, che aggiunge: "Faccio notare poi che nella scorsa legislatura due disegni di legge del Pd, uno di Stefano Ceccanti e uno di Dario Parrini, hanno proposto l'elezione diretta del Capo dello Stato. Bisogna abbassare le barriere ideologiche".