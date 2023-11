Riforme: Casellati, 'premierato preserva competenze Capo Stato'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Quella sul premierato "è la riforma delle riforme", è "in continuità con la nostra tradizione costituzionale", tanto da incidere sulla Carta solo su quei punti "necessari per gli obiettivi che vogliamo" centrare. A partire...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Quella sul premierato "è la riforma delle riforme", è "in continuità con la nostra tradizione costituzionale", tanto da incidere sulla Carta solo su quei punti "necessari per gli obiettivi che vogliamo" centrare. A partire dalla volontà di "preservare le competenze del Presidente della Repubblica, garante dell'unità nazionale". Lo dice la ministra alle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, in conferenza stampa.

La riforma approvata dal Cdm, aggiunge la ministra, vuole "dare voce ai cittadini che da troppo tempo avvertono l'irrilevanza del loro voto", un'irrilevanza che ha generato "sfiducia diffusa nella politica, una disaffezione" che è sfociata "nel crescente astensionismo".