Riforme, Casellati: punto d'incontro è possibile, a giugno ddl

Milano, 5 mag. (askanews) – Agli incontri con le forze di opposizione sulle riforme istituzionali, previsti martedì, “con il presidente Meloni e gli altri esponenti della maggioranza andiamo a sentire quello che pensano, se ribadiscono le posizioni, se c’è un punto di caduta che possa mettere tutti d’accordo. Quindi è un incontro che ha una grande valenza politica perchè si tirerà una riga su quello che andremo a fare”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, arrivando alla convention di Forza Italia in corso a Milano. “Avevo sempre detto che entro il mese di giugno avrei presentato un ddl costituzionale. I tempi che avevo previsto sono osservati”, ha aggiunto Casellati.

“La riforma è necessaria per la credibilità dell’Italia, anche sotto il profilo economico” assicura la ministra. “Del resto che la riforma sia necessaria non lo diciamo noi ma i numeri perché in 75 anni di Repubblica abbiamo avuto circa 68 governo della durata di 14 mesi. Come si fa a governare e rapportarsi con cittadini e imprese se ogni volta cambiano le regole del gioco?”