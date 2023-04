Riforme: Casellati, 'senza intesa con opposizione avanti con programma Governo'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "È proprio per la ricerca di trovare una condivisione il più ampia possibile che non ho espresso una mia personale idea o quella del Governo" rispetto al presidenzialismo o al premierato. "Quando si parla di tener conto dell'opposizione, ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "È proprio per la ricerca di trovare una condivisione il più ampia possibile che non ho espresso una mia personale idea o quella del Governo" rispetto al presidenzialismo o al premierato. "Quando si parla di tener conto dell'opposizione, proprio perchè la Costituzione è la legge di tutti i cittadini italiani, significa cercare di creare un confronto continuo in modo di vedere se c'è un punto di caduta. Se non c'è, è chiaro che andremo avanti rispettando quello che è stato il mandato che gli italiani ci hanno dato votando il nostro programma". Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, che in commissione Affari costituzionali della Camera ha illustrato il programma del dicastero, già esposto la settimana scorsa nello stesso organismo del Senato.