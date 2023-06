Riforme: Casellati, 'si è chiuso giro d'ascolto, ddl prima pausa estiva'**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Si è chiuso un altro importante passaggio dell’ampio 'giro d’ascolto' che mesi fa ho avviato con l’obiettivo di ottenere la massima condivisione possibile sulla riforma costituzionale che dovrà garantire più stabilità al governo e un coinvolgimento diretto dei cittadini nell’elezione del loro Presidente. Dopo i gruppi parlamentari, i leader politici, i costituzionalisti e sindacati, in questi giorni mi sono confrontata con le categorie economiche e professionali. Gli incontri si sono svolti in un clima costruttivo e le delegazioni hanno espresso apprezzamento per il coinvolgimento nell’iter della riforma". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

"Da parte dei rappresentanti del mondo dell’economia e delle professioni c’è stata grande sintonia sul fatto che rafforzare la stabilità dei governi sia una necessità inderogabile per lo sviluppo economico del Paese. Nel corso dei vari confronti sono emerse anche convergenze sull’elezione diretta, quale garanzia della legittimazione popolare. Mi auguro – conclude – di poter presentare il disegno di legge costituzionale prima della pausa estiva".