Riforme, Cattaneo (FI): Priorità elezione diretta del Premier

Roma, 10 mag. (askanews) – “Dovremmo prendere atto che l’assetto istituzionale com’è oggi non funziona e prendere coscienza del fatto che si deve intervenire. Il “Sindaco d’Italia” può essere un modello da seguire ma l’obiettivo deve essere ridare centralità al parlamento e stabilità al governo. Per fare questo suggeriamo anche l’elezione diretta del Presidente del Consiglio”, lo ha detto l’On. Alessandro Cattaneo, parlamentare di FI e vice coordinatore del partito, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

E sul carovita, tema della puntata, ha aggiunto: “L’inflazione si è accesa con l’aumento delle materie prime. La conseguenza è stata l’aumento dei tassi da parte della Banca Centrale e quando il costo del denaro aumenta non è mai una buona notizia. Per questo la maggioranza è al lavoro per continuare ad abbassare i costi dell’energia. Raffreddare la causa principale di tutti i rincari dei prodotti venduti nel nostro Paese è l’unica soluzione possibile per contrastare gli aumenti”.