(Adnkronos) – "Noi vogliamo sfidare le opposizioni a confrontarsi in maniera seria. Noi vogliamo fare la riforme con le opposizione purchè non facciano ostruzionismo e ci facciano perdere tempo… Mi sembra che l'opposizione abbia parlato spesso di sistemi semipresidenziali, magari possiamo partire da lì". In questo contesto "c'è anche la riforma della legge elettorale". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, alla festa dei 10 anni di Fdi.