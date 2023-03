Riforme: Ciriani, 'useremo tutti strumenti per farle, spero no muro contro muro da Schlein'**

**Riforme: Ciriani, 'useremo tutti strumenti per farle, spero no muro co...

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Di riforme se ne discute da troppo tempo, forse da vent'anni e non si è mai arrivati a nulla. Non solo di riforme istituzionali ma anche quelle legate alle autonomie. Io credo che il problema che ha questo Paese è la mancanza di stabilità. Quindi l'obiettivo che abbiamo è quello di fare sul serio: un governo che dura 5 anni, una maggioranza che governa, un'opposizione che controlla". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Tg2 Post.

"Io spero non sia necessario arrivare ad usare numeri della maggioranza per fare queste riforme. Però ci teniamo a farle e siamo disposti a usare tutti gli strumenti che la democrazia ci consente per arrivare fino in fondo". E aggiunge: "Spero che soprattutto la nuova segretaria del Pd non usi un atteggiamento strumentale, un muro contro muro. Sarebbe un peccato".