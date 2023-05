**Riforme: Conte, 'andremo a tavolo e ascolteremo ma no fughe in avanti&...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Sicuramente ci sediamo al tavolo e ascolteremo quello che ci verrà proposto" ma "chiarisco subito che vogliamo che questo tavolo parta da una diagnosi condivisa, poi discutiamo sui rimedi. Fughe in avanti in questo contesto mi sembrano molto insidiose". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più su Rai3.