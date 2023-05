Riforme: Conte, 'stabilità? Tante soluzioni, come modello tedesco'**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che si alternino presidenti del Consiglio in lassi di tempo così brevi, non ci fa bene. Ma ci sono tane soluzioni: quella alla tedesca per esempio. Dove al Renzi di turno che vuole demolire, essere avventuriero, noi diciamo che chi vuole fare crisi al...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Il fatto che si alternino presidenti del Consiglio in lassi di tempo così brevi, non ci fa bene. Ma ci sono tane soluzioni: quella alla tedesca per esempio. Dove al Renzi di turno che vuole demolire, essere avventuriero, noi diciamo che chi vuole fare crisi al buoi noi non le permettiamo". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più su Rai3.