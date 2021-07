Riforme: De Palo (Forum famiglie), 'ben venga voto 18enni ma serve percorso serio a scuola'**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Ben venga il voto ai diciottenni, ma ci piacerebbe che ci fosse un percorso serio all'interno delle scuole di educazione civica che spieghi che la politica è la più alta forma di carità. Punto questo su cui siamo chiamati tutti a dare consapevolezza maggiore".

Lo dice all'Adnkronos Gigi De Palo, presidente del Forum Famiglie evidenziando "l'importanza che i giovani non si lascino condizionare ideologicamente, perché ciò che poi li allontana dalla politica è l'ideologia dei guelfi e ghibellini che trasuda nelle scuole ed è tifoseria, mentre la politica è la solidarietà che parte dall'associazionismo da valorizzare e per il quale c'è spazio per tutti".